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НАК показал кадры задержания сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов МИРЭА

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма. Расследование продолжается.

17 декабря, 09:59

Скриншот © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

НАК показал кадры задержания сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов МИРЭА. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео задержания сторонника ИГИЛ*, который вербовал студентов Российского технологического института — МИРЭА.

Судя по кадрам, молодого человека задержали прямо в общежитии образовательного учреждения. Сопротивления он не оказывал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма. Расследование продолжается.

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Как уже сообщал Лайф, вербовщик оказался гражданином среднеазиатской республики. По данным ФСБ, он неоднократно оправдывал деятельность террористов и пропагандировал их идеологию в Интернете. Кроме того, молодой человек распространял экстремистские материалы и призывал к "ведению вооружённой борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирии".

А ранее Лайф писал, что ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку. Злоумышленник призывал к "насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка".

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* Террористическая организация, запрещённая в России.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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