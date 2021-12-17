Взрыв газа произошёл в пристройке к медицинскому колледжу в Махачкале. Видео © LIFE

Взрыв газа произошёл в двухэтажной пристройке к зданию медицинского колледжа в Махачкале. После хлопка произошёл пожар на площади 35 кв. метров. По данным источника Лайфа, пострадавших нет.

"В 11:24 по прибытии пожарного расчёта горением охвачено помещение на площади 35 кв. метров. Разрушений нет, выбиты стёкла. По предварительной информации, пострадавших нет. Проведена эвакуация", — уточнили в ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар, возникший после взрыва, ликвидирован.