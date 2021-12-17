В Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота"

В Шереметьево загорелась машина поставщика бортового питания. Видео © LIFE

В аэропорту Шереметьево снова неприятности при обслуживании рейса. Утром 17 декабря там загорелся автомобиль "Аэромара" — компании, которая предоставляет бортовое питание.

По данным источника Лайфа, инцидент произошёл при обслуживании борта "Аэрофлота" Москва – Ереван. Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание на борт.