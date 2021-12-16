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Зацепил крылом: В Шереметьево самолёт уронил набок поливочную машину, пострадал водитель

При этом экипаж лайнера не заметил столкновения. На дымящийся транспорт обратили внимание пассажиры.

16 декабря, 07:51
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© Telegram/"Аэрофлотовщина"

В Шереметьево самолёт уронил набок поливочную машину, есть пострадавший © LIFE

В Шереметьево самолёт Airbus А350, который должен был лететь в Канкун (Мексика), зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, пострадал один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что экипаж самолёта не заметил столкновения, на дымящуюся машину обратили внимание сами пассажиры. Водителю вызвали скорую помощь, а люди внутри салона ждут замены борта. Состояние пострадавшего не уточняется.

В Шереметьево самолёт уронил набок поливочную машину, есть пострадавший © Telegram/"Аэрофлотовщина"

Судя по онлайн-табло авиагавани, самолёт должен был вылететь в 8:55 мск, сейчас рейс перенесён на 13:00. На кадрах с места происшествия, опубликованных в Сети и оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что к машине подъехали несколько машин аварийных служб, работают спасатели.

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Ранее Лайф рассказывал, что девять человек погибли в Доминикане при крушении легкомоторного самолёта. По данным издания Acento, шесть пассажиров были гражданами США, ещё один и члены экипажа — доминиканцы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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