В Шереметьево самолёт уронил набок поливочную машину, есть пострадавший © LIFE

В Шереметьево самолёт Airbus А350, который должен был лететь в Канкун (Мексика), зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, пострадал один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что экипаж самолёта не заметил столкновения, на дымящуюся машину обратили внимание сами пассажиры. Водителю вызвали скорую помощь, а люди внутри салона ждут замены борта. Состояние пострадавшего не уточняется.

В Шереметьево самолёт уронил набок поливочную машину, есть пострадавший © Telegram/"Аэрофлотовщина"

Судя по онлайн-табло авиагавани, самолёт должен был вылететь в 8:55 мск, сейчас рейс перенесён на 13:00. На кадрах с места происшествия, опубликованных в Сети и оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что к машине подъехали несколько машин аварийных служб, работают спасатели.