Самолёт МС-21-300 успешно выполнил первый тренировочный полёт из Москвы в Иркутск

Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний, который прошёл в штатных условиях гражданского аэропорта. Самолёт впервые приземлился в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300. <…> Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер вылетел из аэропорта Жуковский, преодолел более четырёх тысяч километров и приземлился в Иркутске. Полёт был выполнен накануне, 15 декабря. Во время испытаний в воздушной гавани прибытия экипаж проверил надёжность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. Сотрудники аэропорта, в свою очередь, оказали техпомощь персоналу по наземному обслуживанию.