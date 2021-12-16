Самолёт МС-21-300 успешно выполнил первый тренировочный полёт из Москвы в Иркутск
Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и преодолел более четырёх тысяч километров. Экипаж проверил надёжность работы двигателей, а также функциональных систем.
МС-21-300. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний, который прошёл в штатных условиях гражданского аэропорта. Самолёт впервые приземлился в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300. <…> Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лайнер вылетел из аэропорта Жуковский, преодолел более четырёх тысяч километров и приземлился в Иркутске. Полёт был выполнен накануне, 15 декабря. Во время испытаний в воздушной гавани прибытия экипаж проверил надёжность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. Сотрудники аэропорта, в свою очередь, оказали техпомощь персоналу по наземному обслуживанию.
Напомним, МС-21-300 — это среднемагистральный самолёт с вместимостью до 211 пассажиров. Ранее он был оснащён американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G, однако позже стали использоваться отечественные разработки ПД-14. Лайнер был представлен на МАКС-2021.
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