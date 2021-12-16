Washington Post узнал о возможном запрете в США вакцины от ковида Johnson & Johnson
Такое решение может быть принято из-за проблем с образованием тромбов у привитых. По данным FDA, 15% случаев закончились летальным исходом.
Вакцина Johnson & Johnson © ТАСС / dpa / picture-alliance
В США могут запретить вакцину от коронавируса, разработанную в компании Johnson & Johnson совместно с Janssen-Cilag International N.V. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Причиной возможного запрета являются остающиеся проблемы с образованием тромбов у привитых. По данным WP, консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) рассмотрит этот вопрос 16 декабря. Как ожидается, на встрече будут обнародованы новые данные об образовании тромбов, преимущественно у женщин молодого и среднего возраста. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), речь идёт о диапазоне 30–49 лет. Отмечается, что 15% этих случаев закончились летальным исходом. В то же время знакомый с ситуацией федеральный чиновник сообщает, что из-за образования тромбов погибло девять человек.
По словам источников, эксперты могут рекомендовать вместо вакцины J&J использовать препарат компании Pfizer.
В апреле в США уже приостанавливали применение вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза. Однако позже сообщалось, что эксперты не выявили прямого влияния препарата на это. Также использование вакцины ограничивали в Канаде.
Комментариев: 1
ничего что пфайзер поднял истую прибыль за девять месяцев в 2,2 раза, до 18,5 млрд. долларов .. пусть дальше говорят, что у нас с доками что-то не то у спутника.. все очевидно