Washington Post узнал о возможном запрете в США вакцины от ковида Johnson & Johnson

В США могут запретить вакцину от коронавируса, разработанную в компании Johnson & Johnson совместно с Janssen-Cilag International N.V. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Причиной возможного запрета являются остающиеся проблемы с образованием тромбов у привитых. По данным WP, консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) рассмотрит этот вопрос 16 декабря. Как ожидается, на встрече будут обнародованы новые данные об образовании тромбов, преимущественно у женщин молодого и среднего возраста. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), речь идёт о диапазоне 30–49 лет. Отмечается, что 15% этих случаев закончились летальным исходом. В то же время знакомый с ситуацией федеральный чиновник сообщает, что из-за образования тромбов погибло девять человек.