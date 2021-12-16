Премьер Японии Фумио Кисида отказался ехать в Пекин на зимнюю Олимпиаду

Он добавил, что Токио позже решит вопрос о том, кто из официальных лиц примет участие в церемонии открытия Игр. При этом будут учитываться национальные интересы, отметил Кисида.

По данным газеты Yomiuri, Япония не планирует отправлять в Китай министров или других высокопоставленных чиновников, чтобы поддержать США и страны, которые уже заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Ожидается, что соответствующее решение будет озвучено до конца года. Стоит отметить, что в следующем году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Китаем. В связи с этим в Токио не хотят полностью бойкотировать Олимпиаду, дабы не расстраивать КНР.