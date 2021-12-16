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Премьер Японии Фумио Кисида отказался ехать в Пекин на зимнюю Олимпиаду

Он добавил, что Токио позже решит вопрос, кто из официальных лиц примет участие в церемонии открытия Игр. При этом будут учитываться национальные интересы, отметил политик.

16 декабря, 03:56
<p>Премьер-министр Японии Фумио Кисида © ТАСС / EPA</p>

Премьер-министр Японии Фумио Кисида © ТАСС / EPA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не намерен посещать Пекин во время предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр.

"Сам я участвовать не планирую", — сказал глава японского правительства во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

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Он добавил, что Токио позже решит вопрос о том, кто из официальных лиц примет участие в церемонии открытия Игр. При этом будут учитываться национальные интересы, отметил Кисида.

По данным газеты Yomiuri, Япония не планирует отправлять в Китай министров или других высокопоставленных чиновников, чтобы поддержать США и страны, которые уже заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Ожидается, что соответствующее решение будет озвучено до конца года. Стоит отметить, что в следующем году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Китаем. В связи с этим в Токио не хотят полностью бойкотировать Олимпиаду, дабы не расстраивать КНР.

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Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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