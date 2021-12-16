Девять человек погибли в Доминикане при крушении легкомоторного самолёта. Видео © Twitter / Raw_News1stTwitter / Raw_News1st

В результате крушения легкомоторного самолёта в Доминиканской Республике погибло девять человек. Об этом сообщила компания — оператор борта Helidosa Aviation Group в "Твиттере".

Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из её самолётов в международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погиб весь экипаж и пассажиры", — говорится в сообщении.

Самолёт HI1050 Gulfstream GIVSP, на борту которого находились два члена экипажа и семь пассажиров, направлялся из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами (штат Флорида, США). Вскоре после вылета он потерпел крушение, пытаясь совершить экстренную посадку в аэропорту Лас-Америкас. По данным издания Acento, шесть пассажиров были гражданами США, ещё один и члены экипажа — доминиканцы.