Британская газета The Guardian упрекнула "Газпром" в желании получать прибыль с газа
В статье утверждается, что российская компания решила продавать максимально возможное количество топлива, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение стоимости.
Логотип "Газпрома" © ТАСС / Александр Демьянчук
"Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет британская газета The Guardian, основываясь на мнении руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy — Карлоса Торреса Диаса.
По словам эксперта, если российская компания увеличит объёмы продаж голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на западноевропейских рынках вдвое. Утверждается, что в этой ситуации "Газпром" решил продавать максимально возможное количество газа, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение рыночной цены. Диас добавил, что это может простимулировать большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии.
В статье также говорится, что на фоне глобального постпандемийного роста спроса на газ и увеличения цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы "агрессивно" повела себя с Украиной и Молдавией, что сопровождалось углублением напряжённости между Москвой и Западом из-за газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, 14 декабря цена на газ в Европе поднималась до $1500 за тысячу кубометров.
Рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Россия неоднократно подчёркивала, что выполняет свои обязательства по поставкам газа и непричастна к росту его стоимости. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ, который происходит помимо воли Москвы.
Комментариев: 1
А сама The Guardian раздаётся бесплатно,а не будет с нового года продаваться по 1,40 фунта в будни , 2.30 фунта в субботу и 2,5 фунта по воскресеньям? Подорожав на 17% в будни и на 9% в субботу.