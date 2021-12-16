Британская газета The Guardian упрекнула "Газпром" в желании получать прибыль с газа

"Газпром" стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет британская газета The Guardian, основываясь на мнении руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy — Карлоса Торреса Диаса.

По словам эксперта, если российская компания увеличит объёмы продаж голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на западноевропейских рынках вдвое. Утверждается, что в этой ситуации "Газпром" решил продавать максимально возможное количество газа, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение рыночной цены. Диас добавил, что это может простимулировать большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии.

В статье также говорится, что на фоне глобального постпандемийного роста спроса на газ и увеличения цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы "агрессивно" повела себя с Украиной и Молдавией, что сопровождалось углублением напряжённости между Москвой и Западом из-за газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, 14 декабря цена на газ в Европе поднималась до $1500 за тысячу кубометров.