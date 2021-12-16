В России будущих водителей предложили учить в автошколах по новой программе. Первый вариант методики для обучения кандидатов в водители категории "B" уже представлен, сообщает портал Autonews.ru.

Как уточняется, автором программы стал экспертный центр "Движение без опасности" — компания выиграла конкурс на её разработку. Документ будут обсуждать в Минпросвещения вместе с руководителями самих автошкол.

В частности, авторы инициативы предлагают сократить количество часов практики на обучение управлению автомобилем с механической трансмиссией до 14 и до 12 часов — на "автомате". При этом количество часов в условиях дорожного движения предполагается оставить прежним — 32.

Кроме того, во время практических занятий будущим водителям предложат освоить восемь упражнений: въезд в ворота передним и задним ходом, выезд из ворот передним и задним ходом с поворотом направо и налево, движение по габаритному коридору с предварительным поворотом и со смещением в левую и в правую сторону, движение по габаритному кругу, "ключики", парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, а также разворот в ограниченном пространстве. Авторы программы отмечают, что эти упражнения нужны исключительно для наработки навыков водителя, сдавать их в ГИБДД именно в таком виде будет не нужно.

Кроме того, в учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя" предлагается включить тему "Культура вождения и этика водителей" — на это выделено два учебных часа и час самостоятельной подготовки. Также ученикам автошкол предложат изучать устройство систем управления, влияющих прежде всего на безопасность движения.