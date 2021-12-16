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Учёные спрогнозировали "адскую" жару, из-за которой люди не смогут работать на улице

Если температура на Земле увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то экономические потери от уменьшения производительности труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год, считают специалисты.

16 декабря, 01:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из американского Дьюкского университета сообщили, что в будущем из-за изменения климата и глобального потепления жители Земли не смогут долго работать на улице, что серьёзно повлияет на рынок труда. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature communications.

Согласно прогнозам специалистов, из-за наступления "адской жары" люди откажутся от длительной работы на воздухе. Если температура на планете увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то экономические потери от уменьшения производительности труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год.

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Больше всех от потепления климата пострадают рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в западной части Тихого океана. Многие трудящиеся уже сейчас испытывают на себе сильную жару днём во время работы на улице. С каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет ещё сложнее, подчёркивают эксперты.

Также отмечается, что во многих странах летом будет почти невозможно без вреда для рабочих выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы. Так, Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большинство жителей трудятся на открытом воздухе, столкнутся с большими экономическими потерями от изменений климата.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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