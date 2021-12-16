Режиссёр Джеймс Кэмерон показал новые кадры со съёмочной площадки второй части "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон показал фотографии со съёмочной площадки сиквела фильма "Аватар" и рассказал о работе над проектом. Кадры опубликованы в инстаграме кинематографиста.

На снимках можно увидеть, что съёмочный процесс происходит в бассейне, и это неудивительно, ведь Кэмерон признавался, что в сиквеле будет показана его любовь к океану. Актёрам даже пришлось пройти курс обучения дайвингу.









В интервью Entertainment Weekly режиссёр рассказал, что съёмки второй части ленты оказались безумными. И продолжения не было бы, если бы первый фильм не принёс столько денег. Вместе с тем Кэмерон сомневается, что сиквел принесёт столь же крупную кассу.

"Главный вопрос заключается в том, заработаем ли мы эти чёртовы деньги. Большие, дорогие фильмы должны приносить много денег. Мы находимся в новом постковидном мире, где запущено много стриминговых сервисов. Возможно, эти цифры [кассовых сборов] больше никогда не будут прежними. Кто знает?" — сказал режиссёр.