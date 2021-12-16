Режиссёр Джеймс Кэмерон показал новые кадры со съёмочной площадки второй части "Аватара"
А также поделился сомнениями, станет ли сиквел таким же успешным, как первая картина.
Кадр фильма © "Кинопоиск" / "Аватар"
Режиссёр Джеймс Кэмерон показал фотографии со съёмочной площадки сиквела фильма "Аватар" и рассказал о работе над проектом. Кадры опубликованы в инстаграме кинематографиста.
На снимках можно увидеть, что съёмочный процесс происходит в бассейне, и это неудивительно, ведь Кэмерон признавался, что в сиквеле будет показана его любовь к океану. Актёрам даже пришлось пройти курс обучения дайвингу.
В интервью Entertainment Weekly режиссёр рассказал, что съёмки второй части ленты оказались безумными. И продолжения не было бы, если бы первый фильм не принёс столько денег. Вместе с тем Кэмерон сомневается, что сиквел принесёт столь же крупную кассу.
"Главный вопрос заключается в том, заработаем ли мы эти чёртовы деньги. Большие, дорогие фильмы должны приносить много денег. Мы находимся в новом постковидном мире, где запущено много стриминговых сервисов. Возможно, эти цифры [кассовых сборов] больше никогда не будут прежними. Кто знает?" — сказал режиссёр.
Первый фильм "Аватар" вышел в 2009 году, побив сразу несколько рекордов по кассовым сборам. В частности, картина собрала самую большую "кассу" в мире. Рекорд держался десять лет, пока не пришли "Мстители". Однако в 2021 году состоялся повторный прокат "Аватара" в Китае — и фильм вновь вышел на первое место по сборам, превзойдя отметку в два миллиарда долларов. Премьера сиквела намечена на 14 декабря 2022 года. В главных ролях — Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и другие.
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