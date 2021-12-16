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Ubisoft официально анонсировала ремейк оригинальной игры Splinter Cell

Разработчики уверяют геймеров, что сохранят линейное повествование и не станут реализовывать концепцию открытого мира.

16 декабря, 00:24

Игра Splinter Cell © YouTube / Ubisoft North America

Ubisoft презентовала проект ремейка оригинальной игры Splinter Cell. Трейлер-анонс появился накануне на канале компании в "Ютубе".

Реализацией проекта займётся студия Ubisoft Toronto, которая разрабатывала игру Splinter Cell: Blacklist. В компании отметили, что ремейк Splinter Cell будет создаваться "с нуля" на основе "движка" Snowdrop, который используется в разработке игр The Division, Avatar: Frontiers of Pandora и в новой игре по мотивам "Звёздных войн".

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По словам менеджера Ubisoft Toronto Мэтта Уэста, студия сохранит линейное повествование и не станет реализовывать в игре концепцию открытого мира.

Tom Clancy’s Splinter Cell представляет собой игру в жанре стелс-экшн (персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться скрытно). Её релиз состоялся ещё в 2002 году на ПК и консолях PlayStation 2 и Xbox.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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