Эксперт ВОЗ Набарро: Количество заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня
По его словам, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40.
Фото © ТАСС / PA Wire
Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется чрезвычайно быстро, каждые два-три дня случаи заражения им удваиваются. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.
"У нас в ВОЗ есть достаточно данных, очень ясно демонстрирующих, что он ["омикрон"] распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня", — сказал эксперт в эфире британского телеканала Sky News.
По словам Набарро, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40. Эксперт предупредил, что количество заболевших "омикроном" может "потрясти" систему здравоохранения Великобритании, если подтвердится его меньшая летальность. В таком случае через две недели ситуация станет "экстремально серьёзной", подчеркнул представитель ВОЗ.
Ранее исследование показало, что "омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма "дельта". Также оказалось, что при новом варианте ковида инфекция в лёгких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2.
Напомним, 14 декабря ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. Один инфицированный этим штаммом коронавируса, по оценкам мировых экспертов, может заразить трёх и более человек. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" в Великобритании. В Россию штамм был завезён российскими туристами, вернувшимися из ЮАР. Всего в больницу попало 16 человек, у которых подтверждено наличие данной мутации коронавируса. Центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма.
Лента новостей
В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом
15 декабря, 23:19
ЦРУ считало подозрительным, что убийца Кеннеди Освальд получил визу СССР в кратчайшие сроки
15 декабря, 22:57
"Боролся до конца": Руй Витория трогательно на русском попрощался со "Спартаком" и болельщиками
15 декабря, 22:41
Комментариев: 1
и все страны продолжают кампанию вакцинации потому что нет более эффективного метода борьбы с вирусом, с вакциной хоть переносить болезнь проще