Эксперт ВОЗ Набарро: Количество заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется чрезвычайно быстро, каждые два-три дня случаи заражения им удваиваются. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

"У нас в ВОЗ есть достаточно данных, очень ясно демонстрирующих, что он ["омикрон"] распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня", — сказал эксперт в эфире британского телеканала Sky News.

По словам Набарро, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40. Эксперт предупредил, что количество заболевших "омикроном" может "потрясти" систему здравоохранения Великобритании, если подтвердится его меньшая летальность. В таком случае через две недели ситуация станет "экстремально серьёзной", подчеркнул представитель ВОЗ.