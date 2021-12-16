НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт ВОЗ Набарро: Количество заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня

По его словам, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40.

15 декабря, 23:37

Фото © ТАСС / PA Wire

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется чрезвычайно быстро, каждые два-три дня случаи заражения им удваиваются. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

"У нас в ВОЗ есть достаточно данных, очень ясно демонстрирующих, что он ["омикрон"] распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня", — сказал эксперт в эфире британского телеканала Sky News.

Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса

Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса

По словам Набарро, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40. Эксперт предупредил, что количество заболевших "омикроном" может "потрясти" систему здравоохранения Великобритании, если подтвердится его меньшая летальность. В таком случае через две недели ситуация станет "экстремально серьёзной", подчеркнул представитель ВОЗ.

Названы два неожиданных симптома заражения штаммом "омикрон"

Названы два неожиданных симптома заражения штаммом "омикрон"

Ранее исследование показало, что "омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма "дельта". Также оказалось, что при новом варианте ковида инфекция в лёгких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2.

Вирусолог Скулачёв опроверг искусственное происхождение "омикрона"

Вирусолог Скулачёв опроверг искусственное происхождение "омикрона"

Напомним, 14 декабря ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. Один инфицированный этим штаммом коронавируса, по оценкам мировых экспертов, может заразить трёх и более человек. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" в Великобритании. В Россию штамм был завезён российскими туристами, вернувшимися из ЮАР. Всего в больницу попало 16 человек, у которых подтверждено наличие данной мутации коронавируса. Центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Елена Елисеевавчера в 09:29

и все страны продолжают кампанию вакцинации потому что нет более эффективного метода борьбы с вирусом, с вакциной хоть переносить болезнь проще

Новости партнеров

Layer 1