Названы два неожиданных симптома заражения штаммом "омикрон"
Также стало известно, что заболевшие новым вариантом коронавируса попадают в больницы на 23% реже, чем те, у кого выявили "дельту".
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Омикрон-штамм коронавируса вызывает у заболевших два неожиданных симптома. Как рассказал изданию The Telegraph исполнительный директор крупнейшего частного страховщика в ЮАР Discovery Health доктор Райан Ноах, пациенты жалуются на боли в пояснице и першение в горле.
Проанализировав 78 тысяч случаев заболевания, учёные выяснили, что заразившиеся новым вариантом ковида попадают в больницы на 23% реже, чем те, у кого выявили штамм "дельта". И хотя заболевание в основном протекает в лёгкой форме, это всё же не говорит о том, что штамм "омикрон" менее опасен, отметил Ноах.
Он также предположил, что значительную роль в изменении тяжести заболевания сыграло несколько уровней иммунитета, приобретённого как в результате инфекции, так и вакцинации.
Ранее в центре Гамалеи оценили опасность слияния штаммов "омикрон" и "дельта". По их мнению, заражение двумя мутациями одновременно — это из разряда фантастики.
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