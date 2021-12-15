В центре Гамалеи оценили опасность слияния штаммов "омикрон" и "дельта"
По их мнению, заражение двумя мутациями одновременно — это из разряда фантастики.
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Иностранные производители вакцин Pfizer и Moderna полагают, что попадание в организм сразу двух штаммов коронавирса "омикрон" и "дельта" вызовет появление ещё более ужасной мутации. Российские специалисты такой вариант развития событий полностью отвергают, пишет "Вечерняя Москва".
"Маловероятно, что эти две разновидности коронавируса будут вместе размножаться и выбрасывать новые мутации. Хотя исключить полностью этого нельзя. Но даже если между ними будут образовываться гибриды и другие варианты, то нельзя сказать, что это будет нечто плохое", — поделился мнением вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Омикрон" уже имеет в себе огромное количество мутаций по сравнению с исходным вирусом, утверждает эксперт. Поэтому если этот штамм получит что-то от "дельты", то принципиально ничего в нём не поменяется. Подтвердил мнение своего коллеги заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов.
"По идее, две разновидности вируса могут поражать одного человека. Но дело в том, что если в организм попадёт один вирус, то для другого там места не остаётся. В любом случае это не происходит одновременно. Бывает так, что человек заразился одной мутацией, потом уехал за границу и там подхватил другой штамм", — сказал он.
Однако учёный признаёт, что есть категория людей, находящихся в группе риска. Это так называемые иммунокомпрометированные пациенты. У них очень слабая защита от любых вирусов, поэтому вероятность негативного сценария здесь реалистична. По мнению Костина, в случае попадания двух штаммов в организм у таких пациентов может развиться цитокиновый шторм как наихудший вариант болезни.
Напомним, сотрудник компании Moderna Пол Бертон заявил, что "омикрон" и "дельта" способны одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально может спровоцировать появление новой, ещё более опасной разновидности вируса. А также "омикрон" может вытеснить своего предшественника из-за того, что распространяется в два-четыре раза быстрее. Ранее ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" — в Великобритании. В России этот штамм обнаружен у 16 туристов из ЮАР.
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