В центре Гамалеи оценили опасность слияния штаммов "омикрон" и "дельта"

Иностранные производители вакцин Pfizer и Moderna полагают, что попадание в организм сразу двух штаммов коронавирса "омикрон" и "дельта" вызовет появление ещё более ужасной мутации. Российские специалисты такой вариант развития событий полностью отвергают, пишет "Вечерняя Москва".

"Маловероятно, что эти две разновидности коронавируса будут вместе размножаться и выбрасывать новые мутации. Хотя исключить полностью этого нельзя. Но даже если между ними будут образовываться гибриды и другие варианты, то нельзя сказать, что это будет нечто плохое", — поделился мнением вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Омикрон" уже имеет в себе огромное количество мутаций по сравнению с исходным вирусом, утверждает эксперт. Поэтому если этот штамм получит что-то от "дельты", то принципиально ничего в нём не поменяется. Подтвердил мнение своего коллеги заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

"По идее, две разновидности вируса могут поражать одного человека. Но дело в том, что если в организм попадёт один вирус, то для другого там места не остаётся. В любом случае это не происходит одновременно. Бывает так, что человек заразился одной мутацией, потом уехал за границу и там подхватил другой штамм", — сказал он.