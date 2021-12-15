Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнажённой сцене с Мерил Стрип

Американский актёр Леонардо Ди Каприо во время работы над фильмом "Не смотрите наверх!" отказался сниматься в обнажённой сцене со своей коллегой Мерил Стрип, рассказал режиссёр киноленты Адам Маккей в интервью The Guardian.

По словам кинематографиста, Ди Каприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не понравилось, что она на несколько секунд появится в кадре голой с татуировкой на пояснице.

"Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент Дженни Орлеан, это не Мерил Стрип", — поделился Маккей.

При этом, по его словам, сама 72-летняя артистка ничуть не смутилась, когда узнала, что ей предстоит сниматься обнажённой. Однако в итоге в этой сцене её заменила дублёр.

Кинокартина Адама Маккея "Не смотрите наверх!" рассказывает о двух учёных, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности.