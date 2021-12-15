НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнажённой сцене с Мерил Стрип

Актёр счёл требование режиссёра "Не смотрите наверх!" недостойным большой голливудской актрисы.

15 декабря, 14:55
<p>Кадр из трейлера © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RbIxYm3mKzI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix </a></p>

Кадр из трейлера © YouTube/Netflix

Американский актёр Леонардо Ди Каприо во время работы над фильмом "Не смотрите наверх!" отказался сниматься в обнажённой сцене со своей коллегой Мерил Стрип, рассказал режиссёр киноленты Адам Маккей в интервью The Guardian.

По словам кинематографиста, Ди Каприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не понравилось, что она на несколько секунд появится в кадре голой с татуировкой на пояснице.

"Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент Дженни Орлеан, это не Мерил Стрип", — поделился Маккей.

При этом, по его словам, сама 72-летняя артистка ничуть не смутилась, когда узнала, что ей предстоит сниматься обнажённой. Однако в итоге в этой сцене её заменила дублёр.

Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой глобус"

Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой глобус"

Кинокартина Адама Маккея "Не смотрите наверх!" рассказывает о двух учёных, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности.

Ранее американская актриса Дженнифер Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Ди Каприо. Оскароносная актриса призналась, что в ряде ситуаций требовать равной оплаты труда очень неудобно.

Российский актёр Александр Кузнецов сыграет ключевую роль в "Фантастических тварях"

Российский актёр Александр Кузнецов сыграет ключевую роль в "Фантастических тварях"

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1