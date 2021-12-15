Суд заочно арестовал фигуранта дела "Сети" по подозрению в убийствах

В Москве Басманный суд заочно арестовал фигуранта дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца на два месяца по подозрению в убийстве двух и более лиц, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Полтавца А.В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию", — рассказали в инстанции и уточнили, что Полтавец подозревается в убийстве двух и более лиц.

Напомним, в марте 2017 года в Пензе бесследно исчезли Екатерина Левченко и Артём Дорофеев, которые были знакомы с членам организации "Сеть". В марте прошлого года в Рязанской области были обнаружены останки пропавших. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, а фигурантами стали участники "Сети", включая покинувшего страну Алексея Полтавца. Семерых обвиняемых по делу уже осудили на сроки от 6 до 18 лет, а Полтавца недавно объявляли в розыск.