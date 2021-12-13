Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой глобус"

Организаторы американской кинопремии "Золотой глобус" представили полный перечень претендентов на обладание заветной статуэткой. Список номинантов опубликовали на сайте организации.

За победу в категории "Лучший драматический фильм" будут бороться картины "Дюна", "Белфаст", "CODA: Ребёнок глухих родителей", "Король Ричард" и "Власть пса".

На звание лучшего режиссёра претендуют Кеннет Брана ("Белфаст"), Джейна Кэмпион ("Власть пса"). Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") и Дени Вильнёв ("Дюна").

Актёром, исполнившим лучшую мужскую роль в драматическом фильме, может стать Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Махершала Али, Дензел Вашингтон или Уилл Смит. В женской версии номинации среди претенденток отметили кандидатуры Джессики Честейн, Оливии Колдман, Николь Кидман, Леди Гаги, а также Кристен Стюарт.

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" представлены кинокартины "Сирано", "Лакричная пицца", "Тик-так. Бум!" и "Не смотрите наверх". За статуэтку среди мужчин-актёров поборются Леонардо Ди Каприо, Питер Динклэйдж, Эндрю Гарфилд, Купер Хоффман и Энтони Рамос. А лучшей комедийной актрисой может стать Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун, Марион Котийяр, Алана Хаим или Рэйчел Зеглер.

Стоит отметить, что в число претендентов на звание "Лучший иностранный фильм" попала кинолента финского режиссёра Юхо Куосманена "Купе номер 6", снятая при поддержке Минкульта РФ. Конкуренцию в номинации ей составят "Белфаст", "CODA: Ребёнок глухих родителей", "Власть пса", "Сядь за руль моей машины", "Герой" и "Параллельные матери". На звание "Лучшего драматического сериала" выдвинуты "Игра в кальмара", "Наследники", "Люпен", "Поза" и "Утреннее шоу".

Отметим, что 79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдёт 9 января.