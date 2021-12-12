Главную награду Европейской киноакадемии получил фильм "Куда ты идёшь, Аида?"

Главную награду Европейской киноакадемии забрал фильм "Куда ты идёшь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) боснийского режиссёра Ясмилы Жбанич. Трансляция мероприятия велась на сайте киноконкурса.

Картина посвящена событиям в Сребренице и является копродукцией сразу нескольких стран — Боснии, Австрии, Нидерландов, Франции, Польши, Норвегии, Германии и Турции. Главной героиней ленты стала переводчица при нидерландском контингенте войск ООН Аида, которая, рискуя жизнью, пытается спасти мужа и сыновей, живущих в Сребренице.

Приз за лучшую женскую роль забрала сербская актриса Ясна Джуричич, сыгравшая Аиду. А победителем в номинации "Лучший актёр" стал Энтони Хопкинс. Награду он получил за роль в фильме "Отец". Отметим, что в главном конкурсе участвовала также лента "Купе номер шесть", снятая финским режиссёром Юхо Куосманеном при поддержке Минкульта РФ.

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия единой Европы.