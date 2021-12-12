Главную награду Европейской киноакадемии получил фильм "Куда ты идёшь, Аида?"
Сербская актриса Ясна Джуричич забрала приз за лучшую женскую роль, а Энтони Хопкинс, сыгравший в картине "Отец", стал победителем в номинации "Лучший актёр".
Кадр из фильма "Куда ты идёшь, Аида?" Фото © "Кинопоиск"
Главную награду Европейской киноакадемии забрал фильм "Куда ты идёшь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?) боснийского режиссёра Ясмилы Жбанич. Трансляция мероприятия велась на сайте киноконкурса.
Картина посвящена событиям в Сребренице и является копродукцией сразу нескольких стран — Боснии, Австрии, Нидерландов, Франции, Польши, Норвегии, Германии и Турции. Главной героиней ленты стала переводчица при нидерландском контингенте войск ООН Аида, которая, рискуя жизнью, пытается спасти мужа и сыновей, живущих в Сребренице.
Приз за лучшую женскую роль забрала сербская актриса Ясна Джуричич, сыгравшая Аиду. А победителем в номинации "Лучший актёр" стал Энтони Хопкинс. Награду он получил за роль в фильме "Отец". Отметим, что в главном конкурсе участвовала также лента "Купе номер шесть", снятая финским режиссёром Юхо Куосманеном при поддержке Минкульта РФ.
Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия единой Европы.
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