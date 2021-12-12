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Путин: В 90-е Россия столкнулась с терроризмом, который шёл извне

Тогда террористы с Ближнего Востока буквально "наводнили" Северный Кавказ, отметил глава государства.

12 декабря, 14:50

Владимир Путин © Kremlin.ru

В 90-е годы прошлого века в России были не только внутриполитические и социальные проблемы. Страна также столкнулась с терроризмом, который шёл извне. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

По его словам, "сепаратизм возник не на голом месте". Это было связано с "тяжёлым наследием советского времени", в том числе с переселением народов, из-за границы "этим воспользовались деструктивные элементы". Так, террористы с Ближнего Востока наводнили Северный Кавказ.

"Страна ещё, кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась ещё и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной", — подчеркнул президент.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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