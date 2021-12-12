Путин поблагодарил россиян за поддержку его усилий по развитию страны

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые поддерживали его усилия, направленные на сохранение и развитие страны, стабилизацию внутренней ситуации.

"Если бы не было поддержки народа, этого бы не удалось [сделать]. И я за это очень благодарен людям. Подавляющее большинство граждан России поддержало в тех усилиях, которые были приняты и по сохранению [РФ], и по стабилизации ситуации, и по развитию [страны]", — рассказал Путин в эфире канала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

Глава государства отметил, что люди поддерживали этот курс, как бы им ни было тяжело. Путин также поделился, что во время принятия непростых, но важных решений для страны главное — быть убеждённым, что эти действия направлены на благо россиян.

"Даже когда принимаешь какие-то очень сложные, а подчас, [как] на первый взгляд кажется, даже иногда и рискованные решения, если ты внутренне убеждён в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильным выбором — результативным, приносящим реальные плоды, которые сказываются на укреплении российской государственности", — объяснил президент.