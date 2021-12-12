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Регион
Опубликовано 12 декабря 2021, 16:42

Путин заявил, что последствия развала РФ были бы кровавее, чем в случае с Югославией

Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель / Pool

Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель / Pool

Российский лидер отметил, что при таком развитии событий люди бы боролись не за повышение рождаемости, а за выживание.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае развала РФ последствия были бы более жёсткими и кровавыми, чем в Югославии. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

"Трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы ещё более жёстким и кровавым, чем в результате распада Югославии", — сказал российский лидер.

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Путин подчеркнул, что точно можно сказать о том, что "нам было бы очень плохо", а люди бы боролись не за повышение рождаемости, а за выживание. Он добавил, что во время своей службы директором ФСБ видел, как "определённые силы на Западе стремились к развалу РФ" и напрямую поддерживали "сепаратистов, бандитов и террористов".

Ранее Лайф рассказывал, что Путин назвал трагедией распад СССР. Российский лидер отметил, что с развалом Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за пределами родины без возможности вернуться обратно.

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Варвара Романова
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