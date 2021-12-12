Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов Россией в 2000-х

Россия досрочно выплатила внешние долги, образовавшиеся в 90-е годы прошлого века, с целью укрепления суверенитета, экономии на процентах и улучшения кредитного рейтинга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

"Начиная с 2000 года мы начали шаг за шагом выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы не смогли создать так называемые резервные фонды", — подчеркнул глава государства.

Как итог — к 2005–2006 годам Россия накопила порядка 500 миллиардов рублей, или примерно 20 миллиардов долларов по действовавшему курсу, объяснил российский лидер.

"Это уже были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах", — уточнил Путин.

По его словам, экономия на процентах по кредитам — только одна из причин досрочного погашения займов.

"Второе — когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается её суверенитет. И третье — способность страны обслуживать свои долги отражается на [кредитных] рейтингах, которые, в свою очередь, дают возможность заимствовать уже на гораздо более выгодных условиях", — пояснил президент РФ.

Все эти факторы легли в основу решения погасить долги раньше намеченного срока, заключил Путин.