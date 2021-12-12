Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов Россией в 2000-х
По словам президента, к 2005–2006 годам страна накопила порядка 500 млрд рублей. Этого было достаточно, чтобы погасить внешние займы.
© ТАСС / Михаил Метцель
Россия досрочно выплатила внешние долги, образовавшиеся в 90-е годы прошлого века, с целью укрепления суверенитета, экономии на процентах и улучшения кредитного рейтинга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".
"Начиная с 2000 года мы начали шаг за шагом выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы не смогли создать так называемые резервные фонды", — подчеркнул глава государства.
Как итог — к 2005–2006 годам Россия накопила порядка 500 миллиардов рублей, или примерно 20 миллиардов долларов по действовавшему курсу, объяснил российский лидер.
"Это уже были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах", — уточнил Путин.
По его словам, экономия на процентах по кредитам — только одна из причин досрочного погашения займов.
"Второе — когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается её суверенитет. И третье — способность страны обслуживать свои долги отражается на [кредитных] рейтингах, которые, в свою очередь, дают возможность заимствовать уже на гораздо более выгодных условиях", — пояснил президент РФ.
Все эти факторы легли в основу решения погасить долги раньше намеченного срока, заключил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что появились новые подводные камни при досрочном погашении кредита. С декабря заёмщики начинают активнее гасить кредиты, чтобы встретить Новый год без долгов. Есть новые нюансы, на которые надо обращать внимание, чтобы не переплатить банку.
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