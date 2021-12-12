Зеленский просит уволить замглавы МВД Гогилашвили за скандал у блокпоста в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть лишь одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабмин рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ответом на законное требование полицейского должно быть корректное поведение каждого человека, независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств.