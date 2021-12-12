Зеленский просит уволить замглавы МВД Гогилашвили за скандал у блокпоста в Донбассе
Президент Украины отметил, что ответом на законное требование полицейского должно быть корректное поведение каждого человека вне зависимости от занимаемой должности.
Александр Гогилашвили © Facebook / Егор Чечеринда
Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть лишь одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабмин рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что ответом на законное требование полицейского должно быть корректное поведение каждого человека, независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств.
Напомним, о скандале у блокпоста в Донбассе стало известно 11 декабря. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо. Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после произошедшего. Он пообещал лично изучить все детали случившегося и "принять управленческие решения".
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