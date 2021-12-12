Путин рассказал о спецагентах США, сидевших на ядерных объектах РФ в 90-е
Глава государства отметил, что в тот период американские спецслужбы "лезли везде" в России.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Президент России Владимир Путин заявил, что агенты спецслужб США в 1990-е сидели на российских ядерных объектах. Об этом он рассказал для документального фильма "Россия. Новейшая история" телеканала "Россия-1".
"Американские спецслужбы лезли везде в России, даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу", — отметил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин назвал трагедией распад СССР. Российский лидер отметил, что с развалом Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за пределами родины без возможности вернуться обратно.
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