Путин рассказал о спецагентах США, сидевших на ядерных объектах РФ в 90-е

Президент России Владимир Путин заявил, что агенты спецслужб США в 1990-е сидели на российских ядерных объектах. Об этом он рассказал для документального фильма "Россия. Новейшая история" телеканала "Россия-1".

"Американские спецслужбы лезли везде в России, даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу", — отметил Путин.