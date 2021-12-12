Лидер не изменился: "Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в главном матче зимы в РПЛ
По ходу встречи петербуржцы из-за травм лишились двух важнейших игроков.
Фото © Евгений Асмолов / ФК "Зенит"
Московское "Динамо" на своём поле сыграло вничью с "Зенитом" в главном матче зимней части сезона в рамках 18-го тура РПЛ — 1:1.
В самом начале встречи сине-бело-голубые получили право на пенальти, однако Клаудиньо не сумел попасть в створ ворот. Исправиться за свою ошибку он сумел немногим позже, когда вывел питерцев вперёд. После перерыва помочь "Зениту" из-за травм не смогли Малком и Вендел. Бело-голубые стали постепенно добавлять во второй половине встречи, следствием чего стал гол Дмитрия Скопинцева.
Отметим, что по итогам начальной части сезона "Зенит" расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" же отстаёт на два балла и располагается на втором месте.
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