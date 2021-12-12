В самом начале встречи сине-бело-голубые получили право на пенальти, однако Клаудиньо не сумел попасть в створ ворот. Исправиться за свою ошибку он сумел немногим позже, когда вывел питерцев вперёд. После перерыва помочь "Зениту" из-за травм не смогли Малком и Вендел. Бело-голубые стали постепенно добавлять во второй половине встречи, следствием чего стал гол Дмитрия Скопинцева.