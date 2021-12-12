Лыжник Устюгов стал третьим в гонке на 15 километров на Кубке мира
Выше него лишь два представителя Норвегии — Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.
Фото © Laurent Salino / Agence Zoom / Getty Images
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальной раздельной гонке на 15 километров в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе.
Выше него оказались лишь два представителя Норвегии. Победу одержал Симен Крюгер, на второй строчке — Йоханнес Клебо. Добавим, что спортсмены из скандинавской страны заняли все места в первой шестёрке. В десятку попали ещё два представителя России: Артём Мальцев — седьмой, Иван Якимушкин — девятый.
Добавим, что лидер нашей сборной Александр Большунов остановился на 12-й строчке.
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