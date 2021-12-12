Лыжник Устюгов стал третьим в гонке на 15 километров на Кубке мира

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальной раздельной гонке на 15 километров в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе.

Выше него оказались лишь два представителя Норвегии. Победу одержал Симен Крюгер, на второй строчке — Йоханнес Клебо. Добавим, что спортсмены из скандинавской страны заняли все места в первой шестёрке. В десятку попали ещё два представителя России: Артём Мальцев — седьмой, Иван Якимушкин — девятый.