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Лыжник Устюгов стал третьим в гонке на 15 километров на Кубке мира

Выше него лишь два представителя Норвегии — Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.

12 декабря, 12:15
<p>Фото © Laurent Salino / Agence Zoom / Getty Images</p>

Фото © Laurent Salino / Agence Zoom / Getty Images

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальной раздельной гонке на 15 километров в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе.

Выше него оказались лишь два представителя Норвегии. Победу одержал Симен Крюгер, на второй строчке — Йоханнес Клебо. Добавим, что спортсмены из скандинавской страны заняли все места в первой шестёрке. В десятку попали ещё два представителя России: Артём Мальцев — седьмой, Иван Якимушкин — девятый.

Лыжник Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира

Лыжник Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира

Добавим, что лидер нашей сборной Александр Большунов остановился на 12-й строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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