В Хабаровском крае девочки-подростки 14 и 16 лет до смерти забили 60-летнего соседа. Об этом сообщает издание "Подъём" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

"По версии следствия, две жительницы посёлка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 14 и 16 лет с 9 на 10 декабря 2021 года, находясь в квартире, где проживал мужчина 1961 года рождения, причинили ему телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался", — говорится в релизе ведомства.

Девочкам уже предъявили обвинение, сейчас они находятся под арестом. По данным СМИ, школьницы вломились в квартиру к мужчине, отняли 10 тысяч рублей, положили на пенсионера дверь и начали прыгать сверху. На шум выбежала соседка, на которую подростки тоже напали. Женщине удалось убежать, она вызвала полицию. Отмечается, что избиение продолжалось около трёх часов, у потерпевшего были сильно повреждены внутренние органы. Кроме того, по словам очевидцев, в момент задержания школьницы якобы угрожали пустить газ и убить сотрудников полиции.

Как рассказал друг девочек, школьницы часто выпивали. В беседе с изданием "Газета.ru" он отметил, что, вероятно, подростки "натюкались и что-то приняли". При этом мальчик отмечает, что девочки "добрые и позитивные". По словам юноши, одна из школьниц утверждала, что отчим якобы раньше пытался её изнасиловать. Она также ругалась с матерью.