Снова в медалях: Мужская сборная России заняла третье место в биатлонной эстафете на Кубке мира
Победу одержали представители Норвегии, на втором месте оказалась команда Франции.
Фото © Alexander Hassenstein / Getty Images
Сборная России заняла третье место в мужской биатлонной эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Наша команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова проиграла чуть больше 47 секунд победителям, которыми стали норвежцы. Отметим, что на первом этапе на штрафной круг зашёл Василий Томшин, что сразу отбросило вниз нашу команду.
Второе место — у сборной Франции. Добавим, что неделю назад в мужской эстафете на пьедестале почёта были те же самые команды, причём в таком же порядке.
Комментариев: 0