Сборная России заняла третье место в мужской биатлонной эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Наша команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова проиграла чуть больше 47 секунд победителям, которыми стали норвежцы. Отметим, что на первом этапе на штрафной круг зашёл Василий Томшин, что сразу отбросило вниз нашу команду.