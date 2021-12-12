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Снова в медалях: Мужская сборная России заняла третье место в биатлонной эстафете на Кубке мира

Победу одержали представители Норвегии, на втором месте оказалась команда Франции.

12 декабря, 12:07
<p>Фото © Alexander Hassenstein / Getty Images</p>

Фото © Alexander Hassenstein / Getty Images

Сборная России заняла третье место в мужской биатлонной эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Наша команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова проиграла чуть больше 47 секунд победителям, которыми стали норвежцы. Отметим, что на первом этапе на штрафной круг зашёл Василий Томшин, что сразу отбросило вниз нашу команду.

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Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Второе место — у сборной Франции. Добавим, что неделю назад в мужской эстафете на пьедестале почёта были те же самые команды, причём в таком же порядке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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