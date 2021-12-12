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"Зенит" и "Локомотив" могут купить полузащитника "Крыльев" Пиняева

Днём ранее он забил свой первый гол в чемпионате России, отправив мяч в ворота "Рубина".

12 декабря, 11:05

Фото © ФК "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" и один из самых талантливых футболистов России Сергей Пиняев может продолжить карьеру в "Зените" или "Локомотиве", которые заинтересованы в подписании игрока. Об этом пишет "РБ-Спорт".

Клубы уже начали переговоры с самарцами. Отметим, что в контракте Пиняева прописана сумма отступных, которая составляет 2,4 миллиона евро.

Дебютный гол Пиняева помог "Крыльям Советов" победить "Рубин" в РПЛ

Дебютный гол Пиняева помог "Крыльям Советов" победить "Рубин" в РПЛ

Напомним, днём ранее Сергей Пиняев забил свой первый гол в РПЛ, отправив мяч в ворота казанского "Рубина".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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