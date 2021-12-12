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"Краснодар" может купить шотландского защитника за один миллион евро

На его счету 14 матчей и один гол в текущем сезоне национального чемпионата.

12 декабря, 10:14
<p>© Mark Scates / SNS Group via Getty Images</p>

© Mark Scates / SNS Group via Getty Images

Футбольный клуб "Краснодар" хочет приобрести защитника шотландского "Хиберниана" Райана Портеуса. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро. При этом до окончания контракта Портеуса с нынешним клубом осталось полтора года.

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Добавим, что в этом сезоне Портеус провёл 14 матчей в национальном чемпионате Шотландии и забил один гол. 22-летний защитник выступает за "Хиберниан" с 2016 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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