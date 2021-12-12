"Краснодар" может купить шотландского защитника за один миллион евро

По информации издания, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро. При этом до окончания контракта Портеуса с нынешним клубом осталось полтора года.

"Краснодар" на выезде обыграл "Сочи" и вышел на третье место РПЛ

Добавим, что в этом сезоне Портеус провёл 14 матчей в национальном чемпионате Шотландии и забил один гол. 22-летний защитник выступает за "Хиберниан" с 2016 года.