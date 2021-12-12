"Краснодар" может купить шотландского защитника за один миллион евро
На его счету 14 матчей и один гол в текущем сезоне национального чемпионата.
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Футбольный клуб "Краснодар" хочет приобрести защитника шотландского "Хиберниана" Райана Портеуса. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, сумма трансфера может составить 1,2 миллиона евро. При этом до окончания контракта Портеуса с нынешним клубом осталось полтора года.
Добавим, что в этом сезоне Портеус провёл 14 матчей в национальном чемпионате Шотландии и забил один гол. 22-летний защитник выступает за "Хиберниан" с 2016 года.
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