Запомните этих фигуристок, потому что Медведеву и Загитову вам теперь придётся забыть
Воспитанницы Этери Тутберидзе доминируют не только на всех соревнованиях по фигурному катанию, но и в негласном первенстве самых красивых фигуристок мира.
© Instagram / nilyusha_2017 / YouTube / Первый канал
Олимпийская чемпионка 2018 года и ведущая шоу "Ледниковый период" 19-летняя Алина Загитова недавно взволновала фанатов горячим видео в купальнике. Прежде чем ролик был удалён из соцсетей девушки, поклонники успели прийти к выводу, что спортсменка "созрела". Её коллега по "команде Тутберидзе" — двукратная чемпионка мира 22-летняя Евгения Медведева тоже регулярно будоражит медиапространство. Но на задники их коньков уже вовсю наступает новое поколение звёзд фигурного катания, и от их таланта и красоты никуда не скрыться.
Камила Валиева
Камила Валиева в образе из фильма "Аватар" во время показательного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию – 2021/2022 (Сочи, Россия) © Instagram / nilyusha_2017
15-летнюю фигуристку из Казани называют не иначе как новой надеждой олимпийской сборной России. В 2020 году девушка выиграла юниорский чемпионат мира. В октябре 2021-го она начала выступать на взрослых соревнованиях и уже является обладательницей всех текущих мировых рекордов: в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов.
Алёна Косторная
Алёна Косторная в образе Харли Квин во время показательного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию – 2021/2022 (Гренобль, Франция) © YouTube / Первый канал
18-летняя москвичка в 2020 году выиграла чемпионат Европы и претендовала на победу в чемпионате мира, который должен был пройти в Канаде, но был отменён из-за пандемии ковида. Со скандалом ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако после череды неудач вернулась в прежнюю команду. В новом сезоне стабильно занимает призовые места в международных соревнованиях.
Анна Щербакова
Анна Щербакова во время контрольных прокатов сезона 2021/2022 © Instagram / anna__shcherbakova_
17-летняя Щербакова — на данный момент лучшая фигуристка в мире согласно рейтингу Международного союза конькобежцев. Она заняла первое место на чемпионате мира 2021 года и по праву рассчитывает на золото следующей Олимпиады. Аня — первая спортсменка в истории, исполнившая четверной лутц (вид прыжка в фигурном катании) на взрослых соревнованиях и два четверных лутца в рамках одной программы.
Александра Трусова
Александра Трусова во время отпуска перед сезоном-2021/2022 © Instagram/avtrusova
17-летняя уроженка Рязани — двукратная чемпионка мира среди юниоров (и самая юная в истории), а также бронзовый призёр взрослого чемпионата мира 2021 года. Занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Установила ряд исторических достижений в фигурном катании. Попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.
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