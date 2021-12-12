Запомните этих фигуристок, потому что Медведеву и Загитову вам теперь придётся забыть

Олимпийская чемпионка 2018 года и ведущая шоу "Ледниковый период" 19-летняя Алина Загитова недавно взволновала фанатов горячим видео в купальнике. Прежде чем ролик был удалён из соцсетей девушки, поклонники успели прийти к выводу, что спортсменка "созрела". Её коллега по "команде Тутберидзе" — двукратная чемпионка мира 22-летняя Евгения Медведева тоже регулярно будоражит медиапространство. Но на задники их коньков уже вовсю наступает новое поколение звёзд фигурного катания, и от их таланта и красоты никуда не скрыться.

Камила Валиева

Камила Валиева в образе из фильма "Аватар" во время показательного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию – 2021/2022 (Сочи, Россия) © Instagram / nilyusha_2017

15-летнюю фигуристку из Казани называют не иначе как новой надеждой олимпийской сборной России. В 2020 году девушка выиграла юниорский чемпионат мира. В октябре 2021-го она начала выступать на взрослых соревнованиях и уже является обладательницей всех текущих мировых рекордов: в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов.

Алёна Косторная

Алёна Косторная в образе Харли Квин во время показательного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию – 2021/2022 (Гренобль, Франция) © YouTube / Первый канал

18-летняя москвичка в 2020 году выиграла чемпионат Европы и претендовала на победу в чемпионате мира, который должен был пройти в Канаде, но был отменён из-за пандемии ковида. Со скандалом ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако после череды неудач вернулась в прежнюю команду. В новом сезоне стабильно занимает призовые места в международных соревнованиях.

Анна Щербакова

Анна Щербакова во время контрольных прокатов сезона 2021/2022 © Instagram / anna__shcherbakova_

17-летняя Щербакова — на данный момент лучшая фигуристка в мире согласно рейтингу Международного союза конькобежцев. Она заняла первое место на чемпионате мира 2021 года и по праву рассчитывает на золото следующей Олимпиады. Аня — первая спортсменка в истории, исполнившая четверной лутц (вид прыжка в фигурном катании) на взрослых соревнованиях и два четверных лутца в рамках одной программы.

Александра Трусова

Александра Трусова во время отпуска перед сезоном-2021/2022 © Instagram/avtrusova