Дзюба пропустит матч с "Динамо" из-за травмы
Кроме того, помочь сине-бело-голубым не сможет Сердар Азмун.
© Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба пропустит матч против "Динамо" из-за полученной травмы. Об этом пишет "Матч ТВ".
По информации телеканала, у форварда наблюдаются проблемы с коленом. Кроме того, помочь "Зениту" не сможет нападающий Сердар Азмун. Оба футболиста не попали в заявку сине-бело-голубых на главную игру зимней части сезона.
Добавим, что матч "Динамо" — "Зенит" состоится в Москве. Начало игры — в 13:30. В случае победы столичный клуб возглавит турнирную таблицу и уйдёт на зимнюю паузу лидером.
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