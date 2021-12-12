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Дзюба пропустит матч с "Динамо" из-за травмы

Кроме того, помочь сине-бело-голубым не сможет Сердар Азмун.

12 декабря, 10:25

© Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба пропустит матч против "Динамо" из-за полученной травмы. Об этом пишет "Матч ТВ".

По информации телеканала, у форварда наблюдаются проблемы с коленом. Кроме того, помочь "Зениту" не сможет нападающий Сердар Азмун. Оба футболиста не попали в заявку сине-бело-голубых на главную игру зимней части сезона.

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Добавим, что матч "Динамо" — "Зенит" состоится в Москве. Начало игры — в 13:30. В случае победы столичный клуб возглавит турнирную таблицу и уйдёт на зимнюю паузу лидером.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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