Умер олимпийский чемпион 1964 года Юрий Шаров
Помимо этого, он четырежды становился чемпионом мира в командных соревнованиях.
Олимпийский чемпион Игр 1964 года, фехтовальщик Юрий Шаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.
Юрий Шаров на протяжении десяти лет выступал в составе мужской сборной СССР, став олимпийским чемпионом 1964 года и четырежды чемпионом мира в командных соревнованиях.
"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Юрия Дмитриевича. Светлая память останется о нём у всех, кто его знал", — говорится в сообщении.
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