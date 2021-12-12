Умер олимпийский чемпион 1964 года Юрий Шаров

Олимпийский чемпион Игр 1964 года, фехтовальщик Юрий Шаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Юрий Шаров на протяжении десяти лет выступал в составе мужской сборной СССР, став олимпийским чемпионом 1964 года и четырежды чемпионом мира в командных соревнованиях.