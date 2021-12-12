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Умер олимпийский чемпион 1964 года Юрий Шаров

Помимо этого, он четырежды становился чемпионом мира в командных соревнованиях.

12 декабря, 11:48
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© "Взгляд-инфо"

Олимпийский чемпион Игр 1964 года, фехтовальщик Юрий Шаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Юрий Шаров на протяжении десяти лет выступал в составе мужской сборной СССР, став олимпийским чемпионом 1964 года и четырежды чемпионом мира в командных соревнованиях.

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Юрия Дмитриевича. Светлая память останется о нём у всех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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