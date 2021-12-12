В МИД Китая предупредили о ещё одном американском "оружии массового поражения"
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США организовали "саммит за демократию" для проведения "линии идеологических предрассудков".
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США в качестве оружия массового поражения используют так называемую демократию, с которой лезут в другие страны и разрушают их. Об этом заявил представитель МИД Китая, его слова приводит газета Die Welt.
"США организовали саммит, чтобы провести линии идеологических предрассудков, найти способы применения демократии в качестве оружия и вызвать раскол и конфронтацию", — заявил китайский дипломат.
Речь идёт о так называемом саммите за демократию, который был организован на этой неделе. На встречу, которая прошла в виртуальном формате, пригласили более чем сто стран, но Россия и Китай приглашения не получили.
Ранее Лайф рассказывал, что послы РФ и КНР жёстко осудили американский "саммит за демократию". Анатолий Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран.
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