В МИД Китая предупредили о ещё одном американском "оружии массового поражения"

США в качестве оружия массового поражения используют так называемую демократию, с которой лезут в другие страны и разрушают их. Об этом заявил представитель МИД Китая, его слова приводит газета Die Welt.

"США организовали саммит, чтобы провести линии идеологических предрассудков, найти способы применения демократии в качестве оружия и вызвать раскол и конфронтацию", — заявил китайский дипломат.

Речь идёт о так называемом саммите за демократию, который был организован на этой неделе. На встречу, которая прошла в виртуальном формате, пригласили более чем сто стран, но Россия и Китай приглашения не получили.