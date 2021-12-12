Песков опроверг "ужастики" о том, что Байден пугал Путина
Представитель Кремля отметил, что главы России и США обсуждали сложные темы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в разговоре 7 декабря глава США Джо Байден не пугал российского коллегу Владимира Путина. В эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" он отметил, что беседа была взаимоуважительной.
"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так", — заявил Песков. — Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позволил".
По его словам, в ходе беседы Путин и Байден обсуждали весьма сложные темы, касающиеся разногласий двух столиц.
Ранее Песков указал на преждевременность разговоров о личной встрече Путина и Байдена. В то же время глава России, открывая переговоры с американским коллегой, заявил, что хотел бы увидеться с ним.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Это был их пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента разговор. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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