Песков опроверг "ужастики" о том, что Байден пугал Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в разговоре 7 декабря глава США Джо Байден не пугал российского коллегу Владимира Путина. В эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" он отметил, что беседа была взаимоуважительной.

"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так", — заявил Песков. — Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позволил".

По его словам, в ходе беседы Путин и Байден обсуждали весьма сложные темы, касающиеся разногласий двух столиц.