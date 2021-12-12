Песков указал на преждевременность разговоров о личной встрече Путина и Байдена
В то же время глава России, открывая переговоры с американским коллегой, заявил, что хотел бы увидеться с ним.
Джозеф Байден и Владимир Путин © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images
Пока рано говорить о встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в очном формате. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", — сообщил пресс-секретарь главы РФ.
Официальный представитель Кремля отметил, что главы России и США договорились назначить доверенных представителей, "которые продолжат предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины", в ближайшее время. Они должны будут поработать в видеоформате, добавил Песков. В то же время сам Владимир Путин, открывая переговоры с американским коллегой, заявил, что хотел бы увидеться с ним лично.
"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", — сказал российский президент.
Ранее Песков назвал диалог Путина и Байдена предельно конкретным. Представитель Кремля призвал не обманываться дружественным тоном лидеров РФ и США.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Это был их пятый с момента вступления Байдена в должность американского президента разговор. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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