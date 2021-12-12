Песков указал на преждевременность разговоров о личной встрече Путина и Байдена

Пока рано говорить о встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в очном формате. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", — сообщил пресс-секретарь главы РФ.

Официальный представитель Кремля отметил, что главы России и США договорились назначить доверенных представителей, "которые продолжат предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины", в ближайшее время. Они должны будут поработать в видеоформате, добавил Песков. В то же время сам Владимир Путин, открывая переговоры с американским коллегой, заявил, что хотел бы увидеться с ним лично.

"Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", — сказал российский президент.