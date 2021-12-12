Украинский экс-депутат Денисенко перечислил четыре сценария для Зеленского на 2022 год

Бывший депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко описал четыре сценария, с которыми может столкнуться президент Незалежной Владимир Зеленский в 2022 году. Своими прогнозами он поделился в статье для "Главреда".

Так, согласно первому варианту, названному автором "идеальный шторм", Киев потеряет поддержку ключевых союзников на Западе, в то время как они заключают соглашения об Украине без её участия. Параллельно происходит снижение цен на ключевые товары, в стране проходят протесты, а власть находится в противостоянии с важнейшими финансово-промышленными группами. По мнению Денисенко, такой вариант развития событий приведёт к тому, что к 2023 году Незалежная войдёт в состояние глубокого кризиса.

Второй вариант — "война против всех" — может осуществиться, если ситуация на мировой арене сложится не в пользу Украины. В том числе это вынудит Киев идти на компромиссы по вопросу Донбасса, и они станут триггером для внутреннего противостояния. В результате, отмечает Денисенко, в конце 2022 года страна выйдет на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским.

Согласно третьему сценарию, Зеленский будет бороться против несогласных внутри страны, захватит контроль над силовым блоком и будет проводить "популистские инициативы". В итоге, по мнению экс-депутата, президент Украины одержит победу и начнёт переформирование власти. Вероятность такого развития событий составляет не более 40%.

Последний сценарий, отмечает автор статьи, заключается в превращении Зеленского в "отца нации", для чего нужно событие, которое потрясёт украинское общество, или нечто, что можно представить подобным образом с помощью СМИ.

"Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнёров и привести к увеличению поддержки Украины", — заявил Денисенко.

По его словам, наступление такого сценария может произойти в результате техногенной катастрофы, стихийного бедствия или агрессии со стороны России.