Украинский экс-депутат Денисенко перечислил четыре сценария для Зеленского на 2022 год
По словам бывшего парламентария, в частности, Киев может потерять поддержку ключевых союзников на Западе.
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Бывший депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко описал четыре сценария, с которыми может столкнуться президент Незалежной Владимир Зеленский в 2022 году. Своими прогнозами он поделился в статье для "Главреда".
Так, согласно первому варианту, названному автором "идеальный шторм", Киев потеряет поддержку ключевых союзников на Западе, в то время как они заключают соглашения об Украине без её участия. Параллельно происходит снижение цен на ключевые товары, в стране проходят протесты, а власть находится в противостоянии с важнейшими финансово-промышленными группами. По мнению Денисенко, такой вариант развития событий приведёт к тому, что к 2023 году Незалежная войдёт в состояние глубокого кризиса.
Второй вариант — "война против всех" — может осуществиться, если ситуация на мировой арене сложится не в пользу Украины. В том числе это вынудит Киев идти на компромиссы по вопросу Донбасса, и они станут триггером для внутреннего противостояния. В результате, отмечает Денисенко, в конце 2022 года страна выйдет на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским.
Согласно третьему сценарию, Зеленский будет бороться против несогласных внутри страны, захватит контроль над силовым блоком и будет проводить "популистские инициативы". В итоге, по мнению экс-депутата, президент Украины одержит победу и начнёт переформирование власти. Вероятность такого развития событий составляет не более 40%.
Последний сценарий, отмечает автор статьи, заключается в превращении Зеленского в "отца нации", для чего нужно событие, которое потрясёт украинское общество, или нечто, что можно представить подобным образом с помощью СМИ.
"Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнёров и привести к увеличению поддержки Украины", — заявил Денисенко.
По его словам, наступление такого сценария может произойти в результате техногенной катастрофы, стихийного бедствия или агрессии со стороны России.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады Инна Совсун раскритиковала Зеленского за планы референдума по Донбассу. Парламентарий уверена, что украинский президент за годы своего правления не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса в этом регионе.
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