НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова уличила страны G7 в неготовности отвечать за собственные ошибки

По словам официального представителя МИД РФ, за стол переговоров нужно сажать не Москву и Киев, а "Украину с Украиной".

12 декабря, 10:27

© t.me / Мария Захарова

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) проявили неготовность отвечать за ошибки, когда призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", — заявила дипломат.

Захарова отметила, что ошибок немало. Среди них — вмешательство во внутренние дела Украины, которое "привело к фатальному расколу в обществе". Она также написала о "ручном управлении процессами по смене власти, закончившемся сменным переворотом".

"Попрание одного из основополагающих постулатов — уважения интересов меньшинства — на примере безоговорочной поддержки киевского режима. Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло", — указала Захарова.

Российское посольство в Лондоне считает ситуацию вокруг Украины всё более взрывоопасной

Российское посольство в Лондоне считает ситуацию вокруг Украины всё более взрывоопасной

Она добавила и пункт о том, что страны G7 "переваливают ответственность на РФ за собственную халтуру". По словам официального представителя МИД РФ, за стол переговоров нужно сажать не Москву и Киев, а "Украину с Украиной".

Ранее в Госдепе заявили о единстве G7 насчёт последствий "вторжения" России на Украину. При этом всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации напряжённости в отношениях с РФ, заметила представитель департамента.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1