Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) проявили неготовность отвечать за ошибки, когда призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", — заявила дипломат.

Захарова отметила, что ошибок немало. Среди них — вмешательство во внутренние дела Украины, которое "привело к фатальному расколу в обществе". Она также написала о "ручном управлении процессами по смене власти, закончившемся сменным переворотом".

"Попрание одного из основополагающих постулатов — уважения интересов меньшинства — на примере безоговорочной поддержки киевского режима. Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло", — указала Захарова.

Она добавила и пункт о том, что страны G7 "переваливают ответственность на РФ за собственную халтуру". По словам официального представителя МИД РФ, за стол переговоров нужно сажать не Москву и Киев, а "Украину с Украиной".