Синоптик Тишковец рассказал о появлении редкой и опасной изморози в Москве

В Москве образовалась редкая для Центральной России изморозь, рассказал в "Инстаграме" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице в условиях мороза (минус 13), относительно высокой влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с) наблюдается удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России (не чаще одного-двух раз в месяц) вариант осадков, как изморозь!" — объяснил синоптик.

По словам Тишковца, изморозь — это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах, например ветвях деревьев и проводах. Они образуются в результате перехода водяного пара из газообразного состояния в твёрдое, минуя жидкое. Таким образом, они оседают в виде пушистых гирлянд или мелких капелек переохлаждённого тумана при температуре воздуха ниже минус 10 градусов.

Как указал эксперт, обычно слои первой изморози не превышают сантиметра в толщину, однако кристаллы могут нарастать, достигая "бахромы" до одного метра в длину. Нередко в регионах с суровым климатом это явление становится причиной аварий, повреждая линии электропередачи и другие коммуникации.

"Изморозь — это красивое, но опасное атмосферное явление", — заключил Тишковец.