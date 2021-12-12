Депутат Исаев пояснил, почему поправки в конституцию поддержало большинство

Поправки в Конституцию России наполнили понятие "социальное государство" реальными нормами, так как при подготовке бюджета государство в первую очередь должно исполнить свои социальные обязательства. Эти изменения в 2020 году поддержало абсолютное большинство, поскольку они выражают консенсус по базовым ценностям. Об этом заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Новый статус приобрёл институт социального партнёрства — это заключение соглашений между работниками в лице профсоюзов и работодателями. Фактически это не только гарантия определённого социального мира, но и инструмент участия граждан и работодателей в управлении национальной экономикой и социальной сферой", — приводит слова депутата пресс-служба партии.