В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве сестёр-россиянок, совершённом 24 года назад
Преступление было совершено в Омске. Одну из жертв мужчина застрелил из обреза охотничьего ружья, другую зарезал.
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В Павлодаре (Казахстан) задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух сестёр, совершённом в 1997 году на территории России. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Как уточнил начальник департамента Нурлан Масимов, казахстанца опознала подполковник полиции по ориентировке, когда принимала у него документы. По словам Масимова, в марте 1997 года в Омске на тот момент 30-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры выстрелил из обреза в голову 25-летней девушке, затем зарезал её 22-летнюю сестру. После скрылся с места преступления и был объявлен в межгосударственный розыск.
Уведомление о задержании подозреваемого уже направили в УМВД России по Омской области, которое и инициировало розыск мужчины.
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Ранее Лайф рассказывал, что полицейские задержали около трёх тысяч преступников в рамках второго этапа мероприятия "Розыск". Кроме того, правоохранители установили 212 лиц, разыскиваемых другими государствами – участниками СНГ.
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