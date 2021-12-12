В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве сестёр-россиянок, совершённом 24 года назад

В Павлодаре (Казахстан) задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух сестёр, совершённом в 1997 году на территории России. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Как уточнил начальник департамента Нурлан Масимов, казахстанца опознала подполковник полиции по ориентировке, когда принимала у него документы. По словам Масимова, в марте 1997 года в Омске на тот момент 30-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры выстрелил из обреза в голову 25-летней девушке, затем зарезал её 22-летнюю сестру. После скрылся с места преступления и был объявлен в межгосударственный розыск.