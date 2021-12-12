Учёные из Гонконга заявили о снижении в 32 раза эффективности Pfizer против "омикрона"
В ближайшее время они расскажут, как против этого варианта ковида действует вакцина компании Sinovac.
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По сравнению с первоначальным штаммом коронавируса вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против варианта "омикрон". Об этом сообщили учёные из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, пишет газета South China Morning Post.
"Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной вакцины] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против омикрон-разновидности", — сказал профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.
Учёные представят результаты исследования об эффективности против штамма ковида "омикрон" вакцины китайской компании Sinovac. Хотя с точки зрения уровня выработки антител известно, что данный препарат слабее в сравнении с разработкой Pfizer и BioNTech.
По словам исследователей, вакцины по-прежнему защищают людей от тяжёлых последствий ковида и смертельного исхода. Отмечается, что гонконгские учёные стали первыми в Азии, кто успешно выделил штамм коронавируса "омикрон" из клинических образцов. Произошло это 1 декабря.
Ранее британские учёные спрогнозировали вероятное число смертей от омикрон-штамма. Авторы исследования пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, эта разновидность вируса может вызвать новую волну циркуляции инфекции.
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