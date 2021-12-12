Песков счёл агрессивным предупреждение Байдена о войсках США в странах НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" РФ на Украину.

"Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" представителя Кремля.

По словам Пескова, подобные высказывания негативно отражаются на отношениях между Москвой и Вашингтоном, так как "никак не способствуют разрядке напряжённости".