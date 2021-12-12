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Песков счёл агрессивным предупреждение Байдена о войсках США в странах НАТО

По словам официального представителя Кремля, подобные высказывания негативно отражаются на отношениях Москвы и Вашингтона, поскольку "никак не способствуют разрядке напряжённости".

12 декабря, 09:14

© Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" РФ на Украину.

"Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" представителя Кремля.

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По словам Пескова, подобные высказывания негативно отражаются на отношениях между Москвой и Вашингтоном, так как "никак не способствуют разрядке напряжённости".

Ранее Байден признался, что в ходе онлайн-саммита сказал Путину, что американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию).

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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