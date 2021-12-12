Американская теннисистка Эверт призвала отказаться от проведения Олимпиад в РФ и КНР
По словам спортсменки, Игры нельзя устраивать в тех странах, "которые идут против всего человечества".
Крис Эверт. Фото © Karwai Tang / WireImage
Известная американская теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт заявила о необходимости запретить некоторым странам принимать Олимпийские игры.
"Нужно отказаться от проведения Олимпиады в таких странах, как Китай, — в странах, которые идут против всего человечества", — написала спортсменка в "Твиттере".
Она отметила, что её "аж передёргивало", когда Игры проходили в России. Эверт добавила, что выбор обозначенных ею стран для проведения Олимпиады "свидетельствует о глубинной поддержке коррумпированной системы".
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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