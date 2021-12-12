В России с начала пандемии выявили свыше 10 миллионов случаев заражения ковидом
За прошедшие 24 часа от болезни вылечился 31 391 человек, общее число выздоровевших достигло 8 741 355.
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В России за минувшие сутки выявлено 29 929 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,3%.
Как отмечается, у 7,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 31 391 человек. Скончалось 1132 человека, условная летальность осталась на уровне 2,89%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии на территории нашей страны выявили 10 016 896 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 741 355 человек. За весь период в России умерло 289 483 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее профессор Заурбек Айсанов оценил возможность появления альтернативы вакцине от ковида. Доктор акцентировал внимание на дороговизне такого препарата, а также на особых условиях введения его пациенту.
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