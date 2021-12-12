В России на три года продлили упрощённый порядок ввоза медизделий для борьбы с ковидом

Правительство России до 2025 года продлило упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается ещё на три года", — говорится в релизе.

Кроме того, увеличен и срок действия уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медизделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.