В квартире в Твери найдены тела мужчины и девушки
Видимых телесных повреждений на них не обнаружено. Причины смерти установят после проведения судмедэкспертизы.
Фото © СУ СК РФ по Тверской области
В Твери в одной из квартир дома на улице Новочеркасской обнаружены тела молодого человека 1996 года рождения и девушки 2002 года рождения. Как уточнили в областном СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.
Обстоятельства произошедшего пока не ясны, видимых телесных повреждений на телах умерших нет. На месте работают следователь и криминалист СУ СКР, а также сотрудники УМВД. Причину смерти молодых людей установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
В конце ноября в запертой квартире во Владивостоке были обнаружены изуродованные тела 31-летнего мужчины и его 22-летней девушки. Тревогу подняли родители погибшего, когда не смогли дозвониться до сына.
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