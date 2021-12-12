НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В квартире в Твери найдены тела мужчины и девушки

Видимых телесных повреждений на них не обнаружено. Причины смерти установят после проведения судмедэкспертизы.

12 декабря, 08:07
<p>Фото © <a href="https://tver.sledcom.ru/news/item/1638499/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Тверской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Тверской области

В Твери в одной из квартир дома на улице Новочеркасской обнаружены тела молодого человека 1996 года рождения и девушки 2002 года рождения. Как уточнили в областном СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего пока не ясны, видимых телесных повреждений на телах умерших нет. На месте работают следователь и криминалист СУ СКР, а также сотрудники УМВД. Причину смерти молодых людей установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Найдены тела пропавших на Кипре в ноябре россиянок

Найдены тела пропавших на Кипре в ноябре россиянок

В конце ноября в запертой квартире во Владивостоке были обнаружены изуродованные тела 31-летнего мужчины и его 22-летней девушки. Тревогу подняли родители погибшего, когда не смогли дозвониться до сына.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1