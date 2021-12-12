В квартире в Твери найдены тела мужчины и девушки

В Твери в одной из квартир дома на улице Новочеркасской обнаружены тела молодого человека 1996 года рождения и девушки 2002 года рождения. Как уточнили в областном СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего пока не ясны, видимых телесных повреждений на телах умерших нет. На месте работают следователь и криминалист СУ СКР, а также сотрудники УМВД. Причину смерти молодых людей установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.