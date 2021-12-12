Как живут люди, за которыми точно кто-то приглядывает сверху

"Без кофе я не проснусь"

Фото © Reddit / -Firestar-

Пользовательница Reddit -Firestar- часто шутила, что без кофе она жить не может. Теперь эта фраза приобрела для неё совершенно другой смысл. Если бы не её кофеварка, девушка буквально могла бы лишиться жизни. Недавно она готовила себе на кухне перекус, но в один момент все планы обрушились... вместе с навесными ящиками кухонного гарнитура. Героиня могла бы остаться похороненной под шкафами, но их вовремя остановила кофеварка. Ей всё же пришлось обращаться к врачам — на пальцах правой руки хирурги наложили ей аж 19 швов. Но она всё равно благодарит Бога за спасение.

Не в деньгах счастье?

Фото © Reddit / Fadawah

Прадедушка пользователя Reddit Fadawah был солдатом во время Первой мировой войны. По легенде, которая теперь передаётся от поколения к поколению, немецкий солдат выстрелил мужчине прямо в сердце. Но в его нагрудном кармане лежала горстка монет, которая спасла ему жизнь, остановив пулю. Впервые правнук показал кадры с этими монетами ещё восемь лет назад. С тех пор он их отполировал, и теперь реликвия ослепляет не только членов семьи, но и антикваров. Уже несколько раз Fadawah предлагали купить семейную ценность за баснословные деньги, но он никогда на это не согласится.

Может, мучное не такое и вредное?

Фото © Gettyimages, Unsplash / Jérémy Stenuit